Что будут обсуждать Эрдоган и Раиси?

Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Эбрахим Раиси на предстоящих переговорах обсудят шаги по достижению прекращения огня в Газе и освобождению заложников.

Как передает Day.Az, об этом сообщил российским СМИ диписточник в Анкаре.

Дважды отложенный визит президента Ирана в Турцию может состоятся 24 января, сообщил ранее агентству дипломатический источник в турецкой столице.

"Ситуация в Газе, шаги, которые можно предпринять в этом отношении, будут главной повесткой переговоров. Лидеры обсудят шаги по достижению прекращения огня и освобождению заложников. Также будут обсуждаться усилия по гуманитарной помощи региону", - сообщил источник.

Отметим, что визит президента Ирана в Турцию планировался на конец ноября, но был перенесен на 4 января, однако за день до визита произошел теракт в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани.

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