Глава «Моссад» предложил лидерам ХАМАС покинуть сектор Газа

Директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа предложил лидерам исламистской группировки ХАМАС покинуть сектор Газа в рамках более широких переговоров о прекращении огня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает CNN.

"Хотя это и обеспечило бы безопасный выход из Газы высшим лидерам ХАМАС, организовавшим нападение 7 октября, лишение Газы ее лидеров могло бы ослабить контроль ХАМАС над раздираемым войной регионом, а также позволить Израилю продолжать выслеживать важные цели за рубежом", - отмечает телеканал.

С данным предложением, помимо главы израильской разведки, выступил и государственный секретарь США Энтони Блинкен. В рамках подобного соглашения предполагается освобождение более сотни израильских заложников, удерживаемых палестинским движением.

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