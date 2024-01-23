https://news.day.az/world/1631449.html Польша подняла в воздух ВВС из-за действий дальней авиации РФ
Польша подняла в воздух ВВС из-за действий дальней авиации РФ
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщает во вторник, что поднята в воздух авиация Польши и союзников по НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Предупреждаем, что активирована польская и союзническая авиация", - говорится сообщиении Оперативного командования в соцсети X.
Отмечается, что эта мера принята в связи с "интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации".
"Запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно отслеживается", - говорится в сообщении.
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