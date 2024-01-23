Шведские демократы предложили запретить исламскую символику

Председатель комитета юстиции риксдага, член ультраправой националистической партии "Шведские демократы" (Sverigedemokraterna) Ричард Юмсхоф выступил с предложением запретить символику ислама. Однако конкретных предложений у партии нет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, "Шведские демократы" уже давно и громко высказывают мнение, что ислам представляет собой угрозу для шведского общества и западного мира в целом. На партийных днях в ноябре лидер партии Джимми Окессон заявил о том, что "мечети, где процветает антидемократический экстремизм, должны быть снесены".

"Мусульманские символы, такие как полумесяц и минареты, должны быть удалены из поля зрения общественности", - сказал Окессон.

Его коллега по партии Ричард Юмсхоф выражает аналогичные мысли в интервью газете Aftonbladet. Как и Окессон, он проводит параллель между исламом и исламизмом. На вопрос, может ли такой символ, как полумесяц, стать незаконным так же, как и свастика, Юмсхоф отвечает утвердительно.

"Очевидно, что не в последнюю очередь минареты, полумесяц - это символ, олицетворяющий то, что отстаивает ислам. Для многих людей, в том числе и для меня, это представляет собой нечто очень опасное. Что-то очень плохое. Подобное ограничение, безусловно, является возможным шагом вперед. Нам нужно преодолеть стереотип, который говорит, что, если вы критикуете религию, вы выступаете против религиозной свободы", - говорит Юмсхоф в интервью.

Глава Управления по поддержке религиозных общин Исак Райхель отреагировал на ограничения использования символов ислама.

"Полумесяц - символ ислама. Это не символ политического исламизма. Он присутствует в логотипе нашего управления вместе со звездой Давида, крестом и индуистским символом. Вместе они представляют многоконфессиональную Швецию", - сказал Райхель.

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