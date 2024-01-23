Маск обвинил власти США в потворстве нелегальной миграции

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что администрация президента США Джо Байдена потворствует нелегальной иммиграции.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Эта администрация активно помогает нелегальной иммиграции", - обвинил он американские власти.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!