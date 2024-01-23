https://news.day.az/world/1631463.html Маск обвинил власти США в потворстве нелегальной миграции
Маск обвинил власти США в потворстве нелегальной миграции
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что администрация президента США Джо Байдена потворствует нелегальной иммиграции.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Эта администрация активно помогает нелегальной иммиграции", - обвинил он американские власти.
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