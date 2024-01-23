В США заявили, что Иран напрямую вовлечен в нападения в Красном море

Командующий военно-морскими силами США на Ближнем Востоке Брэд Купер заявил, что Иран "непосредственно вовлечен" в нападения на корабли в Красном море, которые обстреливают хуситы. Его слова приводит Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я скажу, что Иран явно финансирует, обеспечивает ресурсами, снабжает и проводит обучение [хуситов]... Очевидно, что они в это непосредственно вовлечены. Никакого секрета здесь нет", - заявил Купер.

Он признал, что нападения прокси-сил Ирана расширились. Ранее они угрожали только Персидскому заливу и Ормузскому проливу, однако сейчас речь идет о всем Ближнем Востоке.

"Очевидно, что действия хуситов, вероятно, с точки зрения их нападений на торговое судоходство, являются наиболее значительными, которые мы видели за последние два поколения", - сказал Купер.

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