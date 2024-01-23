Китай поддержал нормализацию отношений между Ираном и Пакистаном

Китай приветствует урегулирование кризисной ситуации между Ираном и Пакистаном, продолжит поддерживать стороны в дальнейшем укреплении сотрудничества путем консультаций. Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай приветствует позитивный прогресс, достигнутый в нормализации отношений между Ираном и Пакистаном, поддерживает обе стороны в дальнейшем укреплении взаимного доверия и углублении сотрудничества за счет дружественных консультаций", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Ван Вэньбинь добавил, что КНР готова "и дальше укреплять взаимовыгодное сотрудничество с Ираном и Пакистаном, совместно защищать региональные мир, стабильность и развитие".

Вооруженные силы Ирана 16 января нанесли удар по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм" на пакистанской территории. При проведении операции использовались беспилотники и ракеты. МИД Пакистана осудил удар, назвав его нарушением воздушных границ страны, которое может повлечь за собой серьезные последствия. 18 января пресс-служба пакистанского внешнеполитического ведомства проинформировала, что ВС республики провели антитеррористическую операцию, в ходе которой были нанесены удары по укрытиям экстремистов в иранской провинции Систан и Белуджистан.

К настоящему моменту конфликт между Исламабадом и Тегераном исчерпан. Отозванные ранее послы вернутся к исполнению обязанностей с 26 января, а 29 января ожидается визит главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна в Пакистан.

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