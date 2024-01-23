https://news.day.az/world/1631487.html На севере Израиля объявили воздушную тревогу
На севере Израиля объявили воздушную тревогу
Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, прозвучали в северных районах Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении.
Это первое оповещение о воздушной тревоге в северной части страны за 23 января.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре