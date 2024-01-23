На севере Израиля объявили воздушную тревогу

Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, прозвучали в северных районах Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении.

Это первое оповещение о воздушной тревоге в северной части страны за 23 января.

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