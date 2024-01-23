Россия резко снизила вывоз зерна

РФ с 1 по 21 января отгрузила на экспорт 2,6 млн тонн зерна, что на 24,5% меньше, чем год назад, говорится в мониторинге Российского зернового союза, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы упали на 29%, до 2,1 млн тонн, кукурузы - на 32%, до 265 тыс. тонн. В то же время экспорт ячменя вырос в 2,3 раза, до 203 тыс. тонн.

"Такое снижение экспорта можно связать, прежде всего, с сокращением отгрузок в Египет. Он занимает первое место в рейтинге покупателей, но отгрузки упали на 38,5%, до 448 тыс. тонн, - сказала эксперт. - Кроме того, на 40% меньше отправлено пшеницы в Пакистан - 231 тыс. тонн. Третье место в рейтинге занимает Бангладеш. Здесь динамика положительная: отгрузки выросли в 3,8 раза, до 213 тыс. тонн".

В Турцию отгружено 187,5 тыс. тонн пшеницы, что на 57% меньше прошлогоднего, в Алжир - 135,5 тыс. тонн (на 18% меньше). Отгрузки в Саудовскую Аравию упали на 54%, в Йемен - на 38%, в Мексику - на 10%. В то же время в Индонезию отправлено 121 тыс. тонн, в Венесуэлу - 32 тыс. тонн, хотя год назад экспорта в этих направлениях не было. Отгрузки в Кению выросли на 20%, до 105 тыс. тонн. Всего в январе российская пшеница отправлялась в 23 страны против 35 год назад, сообщила Тюрина, уточнив, что статистика по странам включает период с 1 по 22 января.

По данным союза, основными покупателями кукурузы в январе были Иран, Израиль, Турция, Ливия, ячменя - Алжир, Израиль, Ливия, Оман.

Комментируя предложение Союза экспортеров зерна по созданию зерновой биржи стран БРИКС, Тюрина отметила, что это может благоприятно отразиться на торговле зерном в рамках объединения, поскольку входящие в него страны являются крупнейшими мировыми производителями и потребителями зерновых. "Среди них много стран, куда мы уже поставляем зерно, это емкие рынки, способные принять большие объемы, достаточно назвать Китай и Египет, - сказала она. - Дополнительные возможности создают страны, присоединившиеся к объединению в этом году".

Тюрина также сообщила, что в январе пшеницу из РФ экспортировали 28 компаний против 54 год назад.

По ее словам, достаточно серьезно на темпы отгрузок зерна повлияли погодные условия. "Черноморский регион столкнулся и со штормами, и с обледенением. В результате отгрузки через Новороссийск упали на 18,5%, до 1,076 млн тонн, рейдовая перевалка - на 15%, до 554 тыс. тонн", - сказала она. Сократились отгрузки и через другие порты, больше всего - через Ростов-на-Дону - на 46,5%, до 219 тыс. тонн. Отгрузки через Азов упали менее чем на 2%, до 281 тыс. тонн.

Снизилась активность и малых портов, работающих с судами типа "река-море". "Это понятно - сезонный фактор, отгрузок практически нет", - отметила эксперт.

Как прогнозирует Тюрина, всего в январе на экспорт может быть отправлено 2,8-3 млн тонн пшеницы против 3,8 млн тонн в январе прошлого года.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, она сообщила, что цены продолжают снижаться. Так, французская пшеница за неделю подешевела на 1,6%, до $239 за тонну, американская - на 3,5%, до $259. Цена российской пшеницы (FOB Новороссийск) также понизилась на 1,6%, до $239-240 за тонну. "Сейчас она торгуется без дисконта, идем вровень с ценой предложения европейской пшеницы, - сказала она. - По ценам производителей тенденция разнонаправленная, но тренд на повышение средней цены прослеживается - в среднем на 50 рублей, до 11 550 рублей за тонну. В долларовом эквиваленте из-за изменения валютного курса цена у производителей выросла до $130,4 за тонну".

Тюрина также сообщила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона падение цен достаточно серьезное. "Год назад французская пшеница была на $90 дороже, американская - на $80, российская - на $50 за тонну", - сказала она.

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