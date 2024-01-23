Болгария выступила за введение квот на импорт украинского зерна в ЕС

Правительство Болгарии настаивает на введении квот и таможенных пошлин на импорт украинского зерна в Евросоюз, поскольку отсутствие ограничений негативно влияет на деятельность европейских фермеров. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на Минсельхоз республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, власти Болгарии предложили Европейской комиссии (ЕК) установить квоты на беспошлинный ввоз украинской продукции, а в случае превышения установленных объемов уплачивать пошлины на нее. Министерство в ответ на запрос портала признало, что его специалисты не проводили анализ того, как введение тарифных квот и пошлин повлияет на болгарское производство, в частности масла. Кроме того, у Софии нет четкого представления о том, приведет ли введение пошли к росту инфляции в стране, указывает портал.

"Увеличение экспорта из Украины вызывает серьезное беспокойство у производителей, поскольку они не в состоянии конкурировать с ценами на украинскую продукцию", - говорится в заявлении Минсельхоза Болгарии, полученном порталом. В ведомстве добавили, что сложившаяся ситуация может привести к сокращению местного производства, что "в долгосрочной перспективе может нарушить продовольственную безопасность страны".

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