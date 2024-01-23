Страшные кадры землетрясения в Алматы

В сеть попали кадры землетрясения в Алматы. Об этом передает Day.Az со ссылкой на NUR.KZ.

Видео было снято камерой видеонаблюдения в микрорайоне Горный Гигант.

В ночь на 23 января землетрясение магнитудой 6,7 вызвало подземные толчки в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

По имеющимся данным, эпицентр землетрясения, происшедшего в 0:09 по местному времени, находился в 264 км к юго-востоку от Алматы на глубине 65 км.

В Алматы сила подземных толчков достигла пяти баллов. Также землетрясение ощущалось на территориях Кыргызстана и Узбекистана. Так, в Бишкеке сила подземных толчков составила четыре-пять баллов, в Ташкенте - три балла.

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