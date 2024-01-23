Трамп заявил об уверенности в победе на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп в последней речи перед праймериз в штате Нью-Гэмпшир сосредоточился на президентских выборах, подчеркнув свою уверенность в победе, в то время как его единственная соперница Никки Хейли призвала избирателей спасти страну от повторного избрания Трампа, сообщает агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В ночь на вторник Трамп провел митинг в городе Лакония (Нью-Гэмпшир), на нем его поддержали бывшие участники президентской гонки от Республиканской партии сенатор Тим Скотт и предприниматель Вивек Рамасвами.

Трамп призвал избирателей рассматривать внутрипартийные выборы, в победе в которых, по его словам, он не сомневается, как сигнал действующему президенту, демократу Джо Байдену, о том, что его ожидает в ноябре.

В выступлении Трамп повторил, что его оппоненты, а не он сам, являются "врагами демократии", поскольку Минюст США предъявил ему обвинения по нескольким уголовным статьям, некоторые из которых связаны с его попытками пересмотреть результаты выборов 2020 года.

"Наши враги хотят отнять у меня свободу, потому что я никогда не позволю им отнять вашу свободу", - заявил Трамп.

Трамп также затронул темы миграционного кризиса и инфляции. В частности, он подчеркнул, что Хейли "слаба" в вопросах миграции, и пообещал укрепить границу США с Мексикой и снизить цены на энергоносители.

Кроме того, он раскритиковал Хейли за то, что она руководствуется интересами "политической элиты".

Хейли в свою очередь заявила, что Трамп "зациклился на вендеттах" и его судебных разбирательствах, что "помешало ему сосредоточиться на будущем".

"Речь идет о том, кого вы хотите больше - прежнего или кого-то, кто поведет вас вперед с новыми решениями", - отметила Хейли.

"Мы можем либо делать то, что всегда делали, и жить в том хаотичном мире, в котором жили, либо идти вперед без драмы, вендетты и с некоторыми результатами для американского народа", - добавила она.

"Нам нужно спасти страну, и у нас есть возможность сделать это", - подчеркнула Хейли.

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