Токаев подчеркнул необходимость укрепления отношений между тюркоязычными государствами
Необходимо укреплять отношения между тюркоязычными государствами в культурной, духовной, исторической, политической и экономической сферах.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с казахстанским государственным деятелем, дипломатом, членом Совета старейшин Организации тюркских государств Икрамом Адырбековым.
По его мнению, особое внимание следует уделить открытию филиалов университетов, проведению совместных научных исследований, продвижению общих ценностей, а также реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, таких как финансы, искусственный интеллект, IT и аэрокосмическая промышленность.
Также собеседники обсудили вопросы реализации основных направлений программы "Тюркская эпоха!" ("TURKTIME!"), которую Казахстан в качестве председателя представил на X саммите Организации тюркских государств в ноябре прошлого года.
В свою очередь, Икрам Адырбеков рассказал о мерах, которые необходимо предпринять для развития Туркестана в качестве духовной столицы тюркского мира и города, сыгравшего особую роль в истории всех тюркских народов.
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