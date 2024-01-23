Токаев подчеркнул необходимость укрепления отношений между тюркоязычными государствами

Необходимо укреплять отношения между тюркоязычными государствами в культурной, духовной, исторической, политической и экономической сферах.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с казахстанским государственным деятелем, дипломатом, членом Совета старейшин Организации тюркских государств Икрамом Адырбековым.

По его мнению, особое внимание следует уделить открытию филиалов университетов, проведению совместных научных исследований, продвижению общих ценностей, а также реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, таких как финансы, искусственный интеллект, IT и аэрокосмическая промышленность.

Также собеседники обсудили вопросы реализации основных направлений программы "Тюркская эпоха!" ("TURKTIME!"), которую Казахстан в качестве председателя представил на X саммите Организации тюркских государств в ноябре прошлого года.

В свою очередь, Икрам Адырбеков рассказал о мерах, которые необходимо предпринять для развития Туркестана в качестве духовной столицы тюркского мира и города, сыгравшего особую роль в истории всех тюркских народов.

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