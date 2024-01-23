Заболеваемость COVID-19 в мире выросла

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире в период с 11 декабря по 7 января выросла на 4 процента по сравнению с предыдущими четырьмя неделями. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) наибольшее число заболевших было выявлено в России - 225 198. Смертность в среднем в мире снизилась на 26 процентов, сообщает Day.Az со ссылкой на информационный бюллетень ВОЗ.

В информационном бюллетене ВОЗ сообщается, что в мире за четыре недели было зарегистрировано 1 113 726 случаев заражения и 8 700 летальных исходов. Число госпитализаций выросло на 40 процентов, превысив за 28 дней 173 тыс., а число пациентов, помещенных в отделения интенсивной терапии, увеличилось на 13 процентов (всего около 1,9 тыс.). Самым распространенным в мире штаммом является JN.1.

В Юго-Восточной Азии (ЮВА) число новых случаев ковида выросло за четыре недели на 379 процентов, смертность увеличилась более чем в пять раз. В Западно-Тихоокеанском регионе зарегистрировано на 77 процентов больше заболевших и на 45 процентов меньше умерших. В Европе снижение заболеваемости составило 13 процентов, а смертность уменьшилась на 3 процента. В то же время в Американском регионе заболеваемость уменьшилась на 18 процентов, а смертность - на 41 процент. В Восточном Средиземноморье заболело на 13 процентов меньше людей, а число летальных исходов снизилось на 53 процента.

Помимо России, в пятерку стран с наибольшим количеством новых случаев заболевания коронавирусом вошли Сингапур (174 643), Италия (163 599), Греция (68 590) и Малайзия (67 206). В Италии зарегистрировано больше всего умерших - 1 016. Далее идут Россия (679), Польша (543), Швеция (446) и Греция (322).

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