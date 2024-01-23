ANCA выставляет на торги голоса армянских избирателей на выборах в США

Источник: Агентство международной информации Trend

Год президентских выборов и выборов в Конгресс США наступил. Гонка за голосами накаляется. Армянское лобби при этом активно пытается влиять на избирательный процесс. К примеру, Армянский национальный комитет Америки (ANCA) представил армяно-американский проект "swing state" (колеблющиеся штаты).

В чем он заключается? Организация отображает количество армян, проживающих в каждом штате, на интерактивной карте, при этом указывая, является ли этот штат "красным" или "синим". Они также отмечают колеблющиеся штаты. По сути, ANCA выставляет на продажу голоса армянской общины. В то время как в Калифорнии, где проживает одна из крупнейших армянских общин, все довольно понятно, в таких штатах, как Мичиган или Аризона - колеблющихся штатах - ANCA дает шанс как демократам, так и республиканцам, говоря буквально: "проголосуем, был бы спрос".

Они даже придумали слоган - "Монета американского государства - превыше всего: ГОЛОСА избирателей". Похоже, что этот шантаж голосами - уже устоявшаяся "стратегия" армянского лобби. Совсем недавно группа конгрессменов из штатов, где много армян, подписала еще один антиазербайджанский документ. Пазл складывается.

Но оправдывает ли себя эта "стратегия"? Например, Вивек Рамасвами, проармянски настроенный кандидат в президенты, уже выбыл из предвыборной гонки.

Конечно, некоторые политики ни перед чем не останавливаются ради своих целей, и у армян, готовых продавать свои голоса, будут появляться все новые "Вивеки", поющие ту же старую мелодию о "преследовании армян по всему миру".