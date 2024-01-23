Во время протеста фермеров во Франции погиб один человек

Один человек погиб, еще двое пострадали и находятся в тяжелом состоянии в результате ДТП, которое произошло во время акции протеста аграриев на автомагистрали N20 в департаменте Арьеж на юге Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, об этом сообщил глава Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA) Арно Руссо.

"Я только что узнал о дорожно-транспортном происшествии в Памье, в департаменте Арьеж. Одна женщина погибла. Ее муж и дочь находятся в тяжелом состоянии, им оказывают помощь", - сказал Руссо, добавив, что речь идет о членах федерации.

По данным префектуры департамента Арьеж, авария произошла в 05:45 по местному времени (08:45 по бакинскому времени - ред.) на шоссе N20, соединяющем Париж с югом Франции, которое фермеры частично заблокировали. Автомобиль по неизвестной причине врезался в выставленные аграриями блоки из соломы, сбив трех человек. В машине находились несколько человек, все они задержаны.

После ДТП протестующие фермеры завершили акцию протеста на трассе и разблокировали дорогу.

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