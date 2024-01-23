Китай открыл крупнейшее сверхглубокое месторождение сланцевого газа

Китайская нефтегазовая компания Sinopec обнаружила новое сверхглубокое месторождение сланцевого газа Hexingchang в провинции Сычуань. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство "Интерфакс".

По данным компании, его разведанные запасы составляют 133 млрд кубометров. Это первое обнаруженное в КНР сверхглубокое сланцевое месторождение такого масштаба. Ранее Sinopec уже находила в Сычуани несколько крупных месторождений природного газа. Новая находка пополнит ресурсную базу Китая.

В конце ноября вице-премьер Александр Новак сообщил, что 2050 году доля добычи нефти из трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в России может возрасти с 30% до 70%. Новак подчеркнул необходимость создания условий для сохранения объемов добычи нефти, а также уточнил о реализации проекта по разработке месторождений ТРИЗ с применением стимулирующих мер и новых технологий.

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