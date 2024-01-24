Главы МИД стран ЕС поддержали введение налога на прибыль от активов РФ

В Евросоюзе отмечают прогресс в реализации плана по введению налога на прибыль от замороженных активов РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом источники сообщили Bloomberg.

"ЕС двигается вперед с планом ввести налог на непредвиденную прибыль от замороженных активов российского Центрального банка, не прибегая при том к прямому изъятию блокированных средств", - информирует агентство.

По словам его собеседников, накануне главы МИД стран ЕС выразили политическую поддержку идее ввести такое налогообложение. Ожидается, что постпреды союза обсудят этот вопрос позднее на неделе.

Bloomberg пишет, что группа стран, в том числе Германия, дали четко понять, что выступают против конфискации самих российских активов.

Отмечается, что при этом даже процесс по согласованию налогообложения продвигался медленно, поскольку несколько государств-членов ЕС и Европейский центральный банк обеспокоены потенциальным влиянием такого решения на стабильность евро.

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