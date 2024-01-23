Орбан пригласил премьера Швеции обсудить вступление в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил своего шведского коллегу Ульфа Кристерссона провести двустороннюю встречу и обсудить на ней вступление Швеции в НАТО. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом венгерский премьер сообщил на своей странице в соцсети X.

"Сегодня я отправил письмо-приглашение премьер-министру Ульфу Кристерссону", - написал Орбан, отметив, что на повестке встречи будут "переговоры о вступлении Швеции в НАТО".

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