В 5 провинциях Турции проведена операция против FETÖ

В пяти провинциях Турции проведена операция против FETÖ.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр внутренних дел страны Али Ерликая.

В ходе операции задержаны 27 подозреваемых.

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