https://news.day.az/world/1631614.html В 5 провинциях Турции проведена операция против FETÖ
В 5 провинциях Турции проведена операция против FETÖ
В пяти провинциях Турции проведена операция против FETÖ.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр внутренних дел страны Али Ерликая.
В ходе операции задержаны 27 подозреваемых.
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