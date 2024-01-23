Соперница Трампа Хейли не планирует покидать гонку

Единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах американского лидера Никки Хейли заявила, что не выйдет из гонки, даже если значительно проиграет во вторник праймериз в штате Нью-Гемпшир. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом она рассказала в эфире CNN.

"В гонке было 14 кандидатов, я на этом месте не из-за удачи, а потому что я работала больше других и умнее других... Я боец, я тяжело работаю. Мы будем бороться, пока не закроются участки..." - сказала Хейли.

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