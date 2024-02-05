США обеспокоились масштабами скупки плодородных земель Китаем

В США законодатели призвали усилить внимание к продажам сельскохозяйственных земель Китаю и другим странам на фоне выросших за пять лет на 40 процентов размеров принадлежащих иностранцам американских сельхозугодий. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, обеспокоенность связана с возможными угрозами цепочкам поставок продовольствия и других рисков национальной безопасности, пишет Bloomberg.

Еще одной проблемой, на которую указали в американской Счетной палате (GAO), на фоне официальных данных Минсельхоза признается неготовность оценить подлинный масштаб этих сделок. В частности, ведомство зависит от информации, которую иностранцы сами предоставляют ему о своей активности. Поэтому в США обеспокоились тем, что не могут оценить масштабы скупки плодородных сельхозземель.

Подотчетная Конгрессу GAO указала в материалах, на которые ссылаются журналисты, что "без улучшения своих внутренних процессов" Минсельхозом предоставлять достоверную информацию о собственности окажется невозможным. В связи с этим в организации попросили более своевременно и полно информировать Комитет по иностранным инвестициям в США и межведомственную группу Минфина.

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