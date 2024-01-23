США направят $45 млн на обеспечение стабильности в Западной Африке

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон выделит дополнительно $45 млн на обеспечение стабильности в Западной Африке.

С таким заявлением он выступил в ходе переговоров с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой, сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы потратили много времени на обсуждение вопросов взаимной безопасности. Мы ценим поддержку Кот-д'Ивуара, его лидерство в борьбе с экстремизмом и насилием", - заявил Блинкен.

Он пояснил, что это финансирование дополнит $300 млн, которые США уже инвестировали в страны Западной Африки за последние два года. "Мы увеличили военную подготовку в 15 раз и инвестировали в гражданскую оборону в Кот-д'Ивуаре", - добавил Блинкен.

Кот-д'Ивуар - одна из нескольких прибрежных стран Западной Африки, которые пострадали в последние годы от исламистских повстанческих движений, которые укоренились в Мали в 2012 году и распространились по всему региону Сахеля, несмотря на дорогостоящие, поддерживаемые международным сообществом военные усилия по их сдерживанию.

Блинкен начал визит в Африку в понедельник с посещения Кабо-Верде, откуда направился в Кот-д'Ивуар и Нигерию. Он также посетит Анголу. Целью поездки является обсуждение американо-африканского партнерства в сфере торговли, климата, инфраструктуры, здравоохранения и безопасности.

Как отмечает агентство Reuters, проблемы безопасности в Западной Африке, последствия государственного переворота в Нигере в прошлом году и растущее влияние России в регионе - среди ключевых тем для обсуждения в ходе поездки Блинкена.

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