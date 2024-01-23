ХАМАС нет места в постконфликтной Газе

Американская администрация убеждена, что руководству палестинского радикального движения ХАМАС нет места в будущем сектора Газа и управлении анклавом после завершения палестино-израильского конфликта.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы больше не хотим видеть ХАМАС у власти в Газе. Они решили нарушить режим прекращения огня, который был установлен. И мы определенно согласны с нашими израильскими партнерами в том, что каким бы ни было будущее Газы после конфликта, в нем нет места лидерам ХАМАС", - сказал Кирби.

Чиновник в очередной раз озвучил позицию США о создании после завершения конфликта палестинского государства во главе с обновленной Палестинской национальной администрацией. "Мы очень последовательны в вопросе того, как будет выглядеть управление сектором Газа, когда все закончится, - сказал он. - Оно должно представлять стремления палестинского народа, который не представляет ХАМАС. Большинство из них [палестинцев] против того, через что их заставило пройти ХАМАС, развязав такое насилие на территории сектора [Газа]". С точки зрения Вашингтона, "хорошим началом для достижения такого результата станет обновленная палестинская администрация".

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