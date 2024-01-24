https://news.day.az/world/1631671.html Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО
Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО
Великое национальное собрание Турции (парламент) одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО, передает Day.Az.
Голосование прошло в ходе заседания генеральной ассамблеи парламента.
Таким образом, Венгрия остается единственной страной Североатлантического альянса, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение.
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