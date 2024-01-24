В Монголии прогремел мощный взрыв, десятки погибших и раненых

В результате взрыва грузовика с 60 тоннами газа возник пожар на крупном рынке Дунжингарав в столице Монголии Улан-Баторе, передает Day.Az.

По информации главного управления по чрезвычайным ситуациям, на месте происшествия работают пожарные, скорая помощь и полиция.

Очевидцы утверждают, что огонь быстро распространился на припаркованные автомобили и близлежащие жилые дома. Погибли 24 человека, десятки раненых.

Распространение огня удалось остановить, но жителям близлежащих домов советуют эвакуироваться, чтобы не дышать продуктами горения.

"Сотрудники столичного управления по чрезвычайным ситуациям продолжают работать в режиме повышенной готовности. Причины взрыва, а также масштабы ущерба будут установлены в ходе следствия", - отметили в управлении по чрезвычайным ситуациям города Улан-Батор.

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