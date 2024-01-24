Генсек ООН вновь призвал к немедленному освобождению удерживаемых в Газе заложников

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вновь призвал к немедленному и безусловному освобождению всех людей, удерживаемых в заложниках палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

"Я вновь требую немедленного и безусловного освобождения всех заложников", - сказал он в ходе выступления на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по Ближнему Востоку, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава всемирной организации добавил, что в рамках своих полномочий "приложит все усилия по их освобождению". "До этого времени с ними следует обращаться гуманно и позволять посещать их и предоставлять им помощь со стороны [представителей] Красного Креста", - подчеркнул он.

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