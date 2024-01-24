Премьер Швеции приветствовал решение Турции

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон приветствовал одобрение парламентом Турции заявки королевства на прием в Североатлантический альянс.

"Сегодня мы на один шаг ближе к тому, чтобы стать полноправным членом НАТО. Положительно, что Великое национальное собрание Турции проголосовало за вступление Швеции в НАТО", - написал он на своей странице в Х, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Турецкие депутаты одобрили 23 января законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в альянс. Теперь Венгрия остается единственной страной НАТО, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение.

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