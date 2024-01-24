КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря

КНДР осуществила пуск нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря.

Как сообщает Day.Az, об этом передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Пуск состоялся 24 января около 7:00 часов утра по местному времени.

"Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать новые признаки провокаций Северной Кореи", - говорится в заявлении южно-корейских военных.

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