Пентагон назвал количество уничтоженных в Йемене военных объектов

Соединенные Штаты авиаударами уничтожили свыше 25 ракетных установок и более 20 ракет йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az, об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"По нашим подсчетам, с 11 января мы уничтожили или вывели из строя более 25 ракетных установок, свыше 20 ракет", - сказал он.

Кроме того, по словам Райдера, удары наносились по местам базирования беспилотных летательных аппаратов, радарам, средствам воздушного наблюдения и складам оружия.

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