США нанесли удар по шиитским ополченцам в Ираке
США нанесли удар по поддерживаемым Ираном шиитским ополченцам в Ираке в ответ на атаку американской базы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом сообщает газета Time.
"Эти высокоточные удары являются прямым ответом на серию эскалирующих нападений на персонал США и коалиции в Ираке и Сирии со стороны спонсируемых Ираном ополченцев", - приводит издание слова главы Пентагона Ллойда Остина.
Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что Вашингтон не стремится к эскалации ситуации в регионе. Отмечается, что в число трех целей ударов вошла штаб-квартира повстанческого движения "Катаиб Хеболла". Кроме того, был атакован тренировочный центр и складские помещения для ракет и беспилотников.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре