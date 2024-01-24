Трамп объявил о победе на первых праймериз перед выборами в США

Экс-президент США Дональд Трамп на состоявшейся встрече со сторонниками объявил о своей победе на первичных выборах (праймериз) республиканцев в штате Нью-Гэмпшир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, трансляцию вел телеканал Fox News.

"Это великая победа", - сказал он.

Единственный оппонент Трампа экс-постпред США при ООН Никки Хейли поздравила его с победой.

24 января в американском штате Нью-Гэмпшир завершились первые в Соединенных Штатах первичные выборы кандидатов в президенты (праймериз).

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