https://news.day.az/world/1631711.html Трамп объявил о победе на первых праймериз перед выборами в США
Трамп объявил о победе на первых праймериз перед выборами в США
Экс-президент США Дональд Трамп на состоявшейся встрече со сторонниками объявил о своей победе на первичных выборах (праймериз) республиканцев в штате Нью-Гэмпшир.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, трансляцию вел телеканал Fox News.
"Это великая победа", - сказал он.
Единственный оппонент Трампа экс-постпред США при ООН Никки Хейли поздравила его с победой.
24 января в американском штате Нью-Гэмпшир завершились первые в Соединенных Штатах первичные выборы кандидатов в президенты (праймериз).
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