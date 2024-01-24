США попросили Китай призвать Иран повлиять на хуситов

Соединенные Штаты просили КНР призвать Иран повлиять на хуситов, атакующих коммерческие суда в Красном море, однако не увидели признаков помощи со стороны Пекина.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на американских чиновников.

По ее информации, в течение трех последних месяцев США неоднократно просили высокопоставленных китайских чиновников передать Ирану предупреждение не разжигать напряженность на Ближнем Востоке и обуздать хуситов. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его заместитель Джонатан Файнер и госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждали это с китайской стороной, пишет газета.

Однако американские официальные лица утверждают, что есть мало доказательств того, что Китай как-то пытался повлиять на Иран, за исключением заявления Пекина с призывом обеспечить безопасный проход судов в Красном море, сообщает издание.

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