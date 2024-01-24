В Британии испугались победы правых на выборах в Европарламент

Популистские "антиевропейские" силы могут добиться больших успехов на предстоящих выборах в Европейский парламент, что сместит баланс вправо и поставит под угрозу ключевые элементы повестки дня в ЕС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Guardian.

"Опросы во всех 27 странах - членах ЕС в сочетании с моделированием того, как национальные партии выступали на прошлых выборах в Европейский парламент, показывают, что радикальные правые партии находятся на пути к первому месту в девяти странах, включая Австрию, Францию и Польшу", - говорится в тексте.

Также правые партии могут занять второе или третье место еще в девяти странах, включая ФРГ, Испанию, Португалию и Швецию. Такое развитие событий может привести к появлению коалиции правого большинства, состоящую из христианских демократов, консерваторов и радикально правых членов Европарламента, говорится в тексте.

Политологи Саймон Хикс и Кевин Каннингем в беседе с Guardian отметили, что эти данные должны послужить сигналом тревоги для европейских политиков относительно того, что поставлено на карту.

По их мнению, последствия голосования будут далеко идущими и Европейский парламент может заблокировать законы о "зеленом соглашении" Европы и занять более жесткую позицию в других областях суверенитета ЕС, включая миграцию, расширение и поддержку Украины.

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