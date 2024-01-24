В США заявили, что Байден победит на праймериз в Нью-Гэмпшире

Американский президент Джо Байден одержит победу на праймериз в штате Нью-Гэмпшир среди кандидатов от Демократической партии США, несмотря на решение главы государства пропустить это первичное голосование и не включать свое имя в бюллетени. Как передает Day.Az, такой прогноз дал телеканал CNN.

По мнению телеканала, Байден победит на праймериз в Нью-Гэмпшире. Эта победа, считает CNN, успокоит волнения демократов по поводу возможного досадного поражения Байдена из-за отсутствия его имени в бюллетене.

При этом возможная победа Байдена будет носить только символический характер, так как из-за отсутствия его имени в бюллетене официальная победа является невозможной.

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