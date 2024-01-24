Армянские оппозиционеры стали "персонами нон грата" и для Запада, и для России

"Ни Запад, ни даже Россия не сотрудничают с армянской парламентской оппозицией".

Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.

"Один из депутатов парламента посетовал, что депутаты от оппозиции стали "персонами нон грата" практически для всех послов, аккредитованных в Армении. Они либо не отвечают, когда оппозиция просит о встрече, либо отвечают спустя месяцы, когда вопрос, который депутаты хотели донести и обсудить, потерял свою актуальность. А в некоторых случаях послы слушают и не шевелят и пальцем.

Между тем, раньше в ходе публичных мероприятий послы сами вступали в контакт с оппозиционными депутатами и пытались повлиять на действующую власть. Сейчас западных "демократов" не беспокоят ни нарушения прав человека, ни проблемы СМИ, ни политические преследования", - говорится в сообщении.

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