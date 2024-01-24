В России рухнул самолет Ил-76, на борту было 74 человека

Самолет Ил-76 ВКС РФ потерпел крушение в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"24 января т.г. около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области", - говорится в сообщении.

"На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих", - сообщили в ведомстве. Как уточнили в МО РФ, "к месту падения самолета вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы".

Представитель экстренных служб района сообщил ТАСС, что бригады скорой медицинской помощи выехали к месту падения самолета в Корочанском районе.

"Выехали скорые от нескольких подстанций медпомощи на место падения самолета в Корочанском районе, <...> там на месте еще и пожарные, полиция", - сказал он.

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