Сбитие Ил-76 под Белгородом - это работа ВСУ

Сбитие военно-транспортного самолета Ил-76 является работой Вооруженных сил Украины.

Как передает Day.Az, oб этом РБК-Украина рассказал источник в Силах обороны.

По словам собеседника, этот военно-транспортный самолет, вероятно, перевозил ракеты для комплексов С-300.

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