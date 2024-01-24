https://news.day.az/world/1631788.html Сбитие Ил-76 под Белгородом - это работа ВСУ - украинские СМИ
Сбитие Ил-76 под Белгородом - это работа ВСУ - украинские СМИ
Сбитие военно-транспортного самолета Ил-76 является работой Вооруженных сил Украины.
Как передает Day.Az, oб этом РБК-Украина рассказал источник в Силах обороны.
По словам собеседника, этот военно-транспортный самолет, вероятно, перевозил ракеты для комплексов С-300.
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