В Литве допустили перенос в страну производства украинских БПЛА

Находящееся в Украине производство военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) может быть частично перемещено в Литву.

Об этом председатель комитета литовского сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил в эфире радиостанции Žinių radijas, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он отметил, что Украина успела накопить "немалый опыт применения, тестирования, производства таких аппаратов", допустив, что часть завода по их изготовлению может быть перенесена в Литву, где уже ведутся аналогичные разработки.

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