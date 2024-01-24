В Молдове появится Бюро интеграции в Евросоюз

В Молдове появится Бюро интеграции республики в Европейский союз (ЕС), которое будет убеждать граждан в преимуществах вступления страны в ЕС, а также займется координацией приведения местного законодательства к стандартам Евросоюза. О создании ведомства объявило правительство Молдовы на официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Усилия правительства по выполнению программы интеграции Молдовы в Европейский союз будут подкреплены созданием в рамках государственной канцелярии Бюро по европейской интеграции. Создание бюро подтверждает твердую приверженность Молдовы европейскому пути и представляет собой важный этап в подготовке страны к началу переговоров о вступлении в Европейский союз", - отмечается в пресс-релизе.

В правительстве добавили, что ведомство возглавит экс-министр иностранных дел Николай Попеску, ранее вышедший в отставку. По словам политика, за время своего мандата он с успехом выполнил цели в области внешней политики, поставленные президентом Молдовы Майей Санду.