В США рассказали о том, что может вызвать еще больший хаос на Ближнем Востоке

США стремятся придерживаться правила "золотой середины" при ударах по объектам хуситов в Йемене, Вашингтон не наносит массированных ударов в регионе, которые могут повлечь за собой большое количество жертв, поскольку это может вызвать еще больший хаос на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет американская газета New York Times.

"Они (США - прим. ред.) поражают радары, объекты расположения беспилотных летательных аппаратов и ракеты, а также подземные бункеры для хранения оружия. Эта золотая середина отражает попытку администрации (президента США Джо Байдена - прим. ред.) ограничить способность хуситов угрожать торговым и военным судам, но не наносить столь сильные удары, чтобы уничтожить большое количество боевиков и командиров хуситов, что потенциально может вызвать еще больший хаос в регионе", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что стратегия Пентагона заключается в размещении в небе над Йеменом вооруженных дронов "Рипер" и других платформ наблюдения, чтобы американские военные самолеты и корабли могли поражать мобильные цели хуситов по мере их появления.

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