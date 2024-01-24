Банк России не исключил нового повышения ставки

Член Совета директоров Банка России Рустэм Марданов не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки в России. Свой прогноз он дал в ответ на вопрос корреспондента "Газеты.Ru", передает Day.Az.

"Динамику мы не обойдем. Что касается дальнейшего увеличения, все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на финансовых рынках, прежде всего с точки зрения ценовых рынков", - отметил член Совета директоров ЦБ.

Марданов, напомнил, что последнее повышение ставки до 16% произошло в декабре 2023 года. Однако адекватный рост ставок пока не произошел везде - в отдельных кредитных организациях они продолжают периодически увеличиваться.

По его словам, если инфляция не начнет снижаться, Банк России может продолжить повышение ставки. В результате вырастут и ставки по вкладам.

"Но если устойчивая инфляция начнет снижаться и к концу года опустится до 4-4,5%, как мы прогнозируем, то можно ожидать снижение ключевой ставки и ставок по вкладам. Это наш базовый прогноз", - добавил Марданов.

Он отметил, что в декабре наблюдалось небольшое снижение инфляции по сравнению с ноябрем. Однако пока неясно, будет ли эта тенденция устойчивой.

В целом основной прогноз ЦБ состоит в том, что инфляция должна начать снижаться. За этим регулятор будет пристально следить.

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