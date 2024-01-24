Молдова денонсировала еще девять соглашений в рамках СНГ

Правительство Молдовы расторгло еще девять соглашений в рамках СНГ в военной сфере и здравоохранении, аргументировав это курсом на интеграцию в ЕС. Такое решение было принято на заседании, которое транслировалось на странице кабинета министров в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Представляем проект денонсации соглашений в рамках СНГ во многих областях, которые после проверки с юридической точки зрения были признаны неуместными. Среди главных причин выхода из этих договоров - невозможность их применения, моральная устарелость, несоответствие современным реалиям. Молдова не разделяет политику, ценности и направления развития механизмов соглашений, которые в них предложены", - заявил вице-премьер, глава МИД Николай Попеску. По его словам, денонсация этих соглашений не нанесет финансового или иного ущерба Молдове и ее гражданам.

Перечень договоров

Речь идет о соглашении о принципах обеспечения вооруженных сил СНГ техникой и материальными средствами от 12 февраля 1992 года, соглашении о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира от 20 марта 1992 года, протокола о временном порядке формирования и использования групп военных наблюдателей и коллективных сил по поддержанию мира от 4 августа 1992, соглашении о сотрудничестве в целях оказания технической и материальной помощи компетентным органам в области борьбы с терроризмом от 5 декабря 2012 года.

В энергетической сфере расторгнут договор о согласованной политике в области транзита природного газа от 3 ноября 1995 года, соглашение о сотрудничестве в области энергоэффективности и энергосбережении от 7 октября 2002 года, соглашение о сотрудничестве в области образования в сфере электроэнергетики от 7 июня 2016 года, соглашение о сотрудничестве в области использования природного газа в качестве топлива для транспорта от 26 мая 1995 года.

В сфере здравоохранения денонсировано соглашение о сотрудничестве в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом от 14 ноября 2008 года, соглашение о сотрудничестве в области лечения ВИЧ-инфекции от 25 ноября 1998 года.

Молдова также выходит из соглашений о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий, о противодействии обращению фальсифицированных лекарств, о создании общего научно-технологического пространства, о сотрудничестве в вопросах соблюдения налогового законодательства, о борьбе с налоговыми преступлениями, об эффективном использовании энергосистем и о сотрудничестве в области распространения знаний.

Ранее в правительстве Молдовы заявляли о планах денонсации более 100 из 282 договоров в рамках Содружества. Были расторгнуты свыше 40 соглашений.

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