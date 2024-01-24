Пожар на крупнейшем китайском рынке в Сербии

В Белграде загорелся крупнейший в городе китайский рынок, на тушении работают 62 пожарных и 18 машин, а также два вертолета.

О пожаре в столице Сербии сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным представителей МВД, сигнал о пожаре поступил около 7:00 (10:00 по бакинскому времени). Огонь со временем захватил крытый рынок, дым накрывает район Нови-Београд.

Сообщений о пострадавших в результате пожара не поступало.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!