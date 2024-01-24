https://news.day.az/world/1631835.html Пожар на крупнейшем китайском рынке в Сербии - ВИДЕО
Пожар на крупнейшем китайском рынке в Сербии - ВИДЕО
В Белграде загорелся крупнейший в городе китайский рынок, на тушении работают 62 пожарных и 18 машин, а также два вертолета.
О пожаре в столице Сербии сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным представителей МВД, сигнал о пожаре поступил около 7:00 (10:00 по бакинскому времени). Огонь со временем захватил крытый рынок, дым накрывает район Нови-Београд.
Сообщений о пострадавших в результате пожара не поступало.
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