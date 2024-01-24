Власти Китая принимают усилия для деэскалации обстановки в Красном море

Власти Китая поддерживают связь со всеми силами, имеющими отношение к ситуации в Красном море, хотят помочь нормализовать там обстановку, заявил в среду представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает АР.

"Китай - в тесном контакте со всеми сторонами, вовлеченными в ситуацию, предпринимает усилия для деэскалации, - заверил он. - Китай хочет работать со всеми с целью снизить накал ситуации, обеспечить безопасность и стабильность в Красном море".

Дипломат напомнил, что через Красное море проходит важнейший международный торговый маршрут, по которому доставляют товары и энергоресурсы.

Ван Вэньбин призвал прекратить атаки на гражданские суда в море и совместными усилиями добиться безопасности этого пути. Приоритетом он назвал скорейшее прекращение боев в Газе. По его словам, это позволило бы избежать дальнейшей эскалации и не дало бы ситуации выйти из-под контроля.

Представитель МИД также напомнил, что Совет безопасности ООН никогда не давал права какой-либо стране применять силу против Йемена. Пекин призывает уважать суверенитет и территориальную целостность государств в районе Красного моря, включая Йемен, заявил Ван Вэньбин.

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