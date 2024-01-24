Российский город заволокло зловонным смогом

Жители Стерлитамака пожаловались на то, что небо заволокло зловонным смогом. Внимание на инцидент в российском городе обратил Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сильный туман, а также неприятный запах и привкус в воздухе местные жители заметили утром в среду, 24 января. При этом подобное в Стерлитамаке происходит не впервые - так, аналогичная ситуация на протяжении нескольких дней наблюдалась два года назад. На записи, сделанной жителями Стерлитамака, можно увидеть густой туман, из-за которого видимость в городе значительно снизилась. В результате многие из них пожаловались на головные боли, тошноту и резь в глазах, а некоторые жители побоялись отпускать своих детей в школу.

По информации Telegram-канала "Короче, Стерлитамак", смог и резкий запах в воздухе почувствовали в соседнем городе Салавате, а также селах и деревнях Стерлитамакского района. Жители Стерлитамака считают, что зловонный туман распространился из Салавата по вине одного из расположенных там предприятий. "Смотрите, противоположных домов не видно. Южный ветер со стороны Салавата, опять газовка. Сколько это будет продолжаться?" - возмутилась одна из жительниц Стерлитамака.

В местном Минэкологии сообщили, что возьмут пробы воздуха с помощью передвижной экологической лаборатории. Результаты проверки станут известны позднее.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!