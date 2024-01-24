https://news.day.az/world/1631851.html Британия заявила об атаке неизвестных на судно недалеко от Адена
Британия заявила об атаке неизвестных на судно недалеко от Адена
Неизвестные атаковали судно недалеко от йеменского Адена. Об этом стало известно из заявления Центра координации морских торговых перевозок при Военно-морском флоте (ВМС) Британии (UKMTO), опубликованном на их официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"UKMTO получило сообщение об атаке в 45 морских милях к югу от йеменского Адена", -- говорится в сообщении.
Отмечается, что власти проводят расследования. Центр также посоветовал всем судам продолжать свой путь с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной деятельности.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре