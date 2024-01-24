Аналитики прогнозируют, что после июньских выборов Европарламент резко поправеет

В результате предстоящих в июне выборов Европарламент резко станет более правым - такой прогноз дает в своем докладе аналитический центр Европейского совета по международным отношениям (ECFR), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы ожидаем, что после выборов 2024 года голоса популистов, особенно представителей радикальных правых, вероятно, зазвучат громче, чем когда-либо с тех пор, как в 1979 году Европейский парламент был впервые избран прямым голосованием", - говорится в опубликованном в среду докладе, который основан на исследовании общественного мнения.

Авторы доклада предполагают, что это не может не сказаться на политике Евросоюза, но радикальных перемен не прогнозируют.

"Большинство в следующем составе Европарламента, скорее всего, поддержит продолжение той финансовой, материально-технической и военной помощи, которую западные государства оказывают Киеву с февраля 2022 года, - говорится в докладе. Но также отмечается, что вырастет число депутатов, которые симпатизируют России.

По прогнозам ECFR, популисты-евроскептики могут выйти на первое место в девяти странах ЕС: Австрии, Бельгии, Франции, Венгрии, Италии, Польше, Нидерландах, Словакии и Чехии. Скорее всего, они займут второе или третье место еще в девяти странах союза.

Прогноз показывает, что двумя крупнейшими победителями станут политическая группа "Идентичность и демократия" (ID), фракция которой в Европарламенте вырастет примерно на 40 мест, достигнет почти сотни депутатов и станет третьей в ассамблее. Группа "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) увеличит свое представительство на 14 мест и составит 85 депутатов.

Несмотря на эти прогнозы, опрос показывает, что нынешние проевропейские силы - Европейская народная партия (ENP), Социалисты и демократы (C&D), а также либералы из группы "Обновляя Европу" все еще могут собрать большинство в Европарламенте.

Правоцентристская ENP, как ожидается, останется крупнейшей группой в парламенте, получив 173 мест (по сравнению с нынешними 178) и, следовательно, будет обладать наибольшими полномочиями в формировании повестки дня, в том числе при выборах следующего председателя Еврокомиссии.

Рывок вперед правых в Европарламенте может притормозить движение "зеленым курсом", повлиять на внешнюю политику ЕС и усилить пророссийские настроения, отмечают авторы доклада.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!