В Британии рассказали о возможности введения воинской повинности

Власти Великобритании не планируют вводить всеобщую воинскую повинность на фоне конфликта в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

"Таких предложений нет. Правительство не намерено идти таким путем. Британские ВС имеют гордую традицию быть добровольными силами. Нет планов поменять это", - сказал представитель главы правительства, слова которого приводит телеканал Sky News.

Ранее начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс в ходе своего выступления на Международной выставке бронетехники в Лондоне заявил, что британским властям следует "обучать и экипировать гражданскую армию", чтобы быть готовым к потенциальному вооруженному противостоянию и проведению мобилизации. Генерал, которого цитирует газета The Daily Telegraph, выступил против всеобщей воинской повинности, но призвал жителей королевства психологически готовиться к возможному конфликту с Россией.

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