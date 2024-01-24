Россия запросила срочное заседание совбеза ООН

Москва запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с крушением российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы запросили уже, это было около часа-полутора назад, срочное заседание Совета безопасности ООН в 15:00 по нью-йоркскому времени (00:00 по бакинскому времени)", - сказал Лавров на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По словам министра, российская сторона "очень рассчитывает, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!